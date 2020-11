A soli 11 anni ha deciso di avvicinarsi ad uno squalo intrappolato tra le rocce per cercare di salvarlo.

Una bambina di 11 anni, durante una passeggiata con la sua mamma, ha notato un piccolo squalo in difficoltà, intrappolato tra le rocce. Non ci ha pensato due volte, si è armata di coraggio e ha cercato di prenderlo in braccio per salvargli la vita.

Il gesto della bambina è stato pieno di amore e di rispetto per gli animali.

Bambina salva squalo

Si chiama Billie Rea, ha soli 11 anni, ma è già una meravigliosa eroina.

La bambina, mentre passeggiava con la mamma, ha notato un piccolo squalo rimasto incastrato tra gli scogli, colto dalla bassa marea. L’11enne si è avvicinata, lo ha preso in braccio e lo ha trasportato dove l’acqua era più profonda. Il fatto è accaduto a Kingston Beach, nei pressi di Hobart, stato australiano della Tasmania. La scena del salvataggio è stata ripresa dalla mamma e il video ha ottenuto più di 4 milioni di visualizzazioni.

Le immagini sono diventate virali e il salvataggio così spontaneo della bambina ha emozionato tutti coloro che hanno visto il video. Un gesto naturale, innocente, di gran cuore. Il coraggio e il desiderio di salvarlo sono stati più forte della paura.

Abby Gilbert, mamma di Billie, stava facendo una passeggiata tranquilla insieme a sua figlia, quando la ragazzina l’ha chiamata perché ha notato che lo squalo era in difficoltà e aveva bisogno di aiuto.

A questo punto la bambina si è avvicinata allo squalo, parlandogli in modo molto dolce. “Va tutto bene, va bene” ha detto la bambina, prendendo l’animale tra le mani. La piccola ha tenuto lo squalo in braccio e lo ha trasportato verso acque più profonde. “L’abbiamo visto nuotare e siamo rimasti fino a quando non lo abbiamo perso di vista. È stato un momento bellissimo” hanno raccontato mamma e figlia.

“Sono molto sorpresa di quanto questo abbia toccato le persone. Mi sorprende perché per me è davvero normale vivere e vedere mia figlia in questo modo” ha spiegato la madre, parlando del video che è diventato virale.