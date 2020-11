Coronavirus, negli Usa oltre 2400 decessi in 24 ore

Stando ai dati della Johns Hopkins University negli Usa nelle ultime ore sono morti oltre 2400 cittadini a causa del coronavirus.

Il peggior bilancio da più di sei mesi a questa parte: oltre 2400 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore negli Usa. I dati sono quelli della Johns Hopkins University che ha registrato anche 200mila nuovi casi di Covid-19.

L’emergenza Covid sta continuando a colpire duramente gli Stati Uniti. Le uniche volte in cui il bilancio delle vittime ha raggiunto questi numeri è stato all’inizio di maggio.



Coronavirus, il bilancio negli Usa

L’inizio di maggio, appunto, era considerato fino a questo momento il culmine della crisi sanitaria legata al coronavirus negli Usa. La situazione di fibrillazione in tutto il Paese dovuta alle elezioni presidenziali vinte dal candidato democratico Joe Biden non hanno migliorato la situazione. Per tutta la durata del mandato dell’ormai ex presidente Donald Trump, inoltre, proprio la Casa Bianca ha tenuto un atteggiamento oscillante per quanto concerne le restrizioni. L’obiettivo è sempre stato quello di far ripartire l’economia il prima possibile.

Le funzioni religiose

Anche gli Usa sono alle prese con una giungla di provvedimenti, misure e restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus. La Corte Suprema degli Stati Uniti ieri si è espressa contro le restrizioni alle funzioni religiose decretate dal governatore di New York Andrew Cuomo.

“Un dovere lottare contro il virus”

Potrebbe lavorare nel team sul coronavirus del neopresidente Biden, inoltre, Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti. Il medico è già in contatto con il capo dello staff di Biden, Ron Klain. “Lottare contro questa pandemia è un dovere di tutti noi come americani. – ha detto Biden – Non siamo in guerra gli uni contro gli altri, siamo in guerra tutti contro questo virus”.