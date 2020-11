Covid, muore infermiera che era tornata a lavorare dalla pensione

Muore infermiera negli Stati Uniti, era tornata a lavoro dalla pensione per l'emergenza covid.

Iris Meda, 70 anni, era un’infermiera in pensione dallo scorso gennaio che però aveva deciso di tornare a lavoro quando è sopraggiunta l’emergenza covid. Nello specifico il suo contribuito la donna lo ha dato nel Collin College di Allen, in Texas, dove si è occupata in questi mesi della formazione di giovani studenti di professioni sanitarie.

Aveva preso servizio lo scorso agosto, ma purtroppo il 14 novembre è morta dopo aver contratto il coronavirus. Il contagio sarebbe avvenuto proprio sul post di lavoro.

Covid, muore infermiera che era in pensione

A raccontare i dettagli della vicenda è stata la figlia della dona, Selene Meda-Schlamel al Washington Post: “Voleva fare qualcosa che avrebbe fatto la differenza.

Insegnare rappresentava un servizio per il suo Paese colpito dalla pandemia”. Il sogno della donna, si apprende sempre dalle parole della figlia, sarebbe stato quello di viaggiare in giro per il mondo con il marito John e godersi finalmente la pensione.

Tutto questo però le è stato impedito dall’insorgere della pandemia da covid-19 che ha paralizzato il mondo, bloccando inevitabilmente anche il turismo. Viaggi rimandati, e cosi la signora Iris Meda ha pensato di aiutare come ha potuto il suo Paese.

Nei primi mesi dell’emergenza ha lavorato gratuitamente come consulente, fornendo in particolar modo consigli su come monitore gli studenti che contraevano il virus.

La sua storia ha fortemente scosso la comunità americana, tanto che su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per coprire le spese funerarie per la donna. Un piccolo gesto per ringraziare lei e la sua famiglia di tutto il bene che ha fatto per gli altri nel corso della sua vita.