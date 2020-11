Svezia, il principe Carl Philip e sua moglie Sofia sono risultati positivi al Covid e, pertanto, posti in isolamento nella loro casa di Stoccolma.

I reali della monarchia inglese non sono stati gli unici a risultare positivi al coronavirus. Dopo il caso del principe Carloe quello lungamente taciuto del principe William, infatti, il Covid ha infettato anche Alberto di Monaco e, più recentemente, il principe Carl Philip di Svezia e la moglie Sofia.

Quella svedese non è l’unica casa reale europea colpita dalla pandemia. Anche la famiglia Windsor conta diversi membri che sono risultati positivi, tra cui il principe Carlo e il principe William.

Covid, i reali di Svezia positivi

La notizia del contagio contratto dai reali di Svezia è stata diramata attraverso una nota ufficiale della corona attraverso la quale è stato dichiarato che i coniugi manifestano «sintomi influenzali leggeri».

Carl Philip e Sofia, attualmente, si trovano in isolamento a Stoccolma presso la propria abitazione, insieme ai figli Alexander, di quattro anni, e Gabriel, di tre anni.

La nota non specifica se anche i bambini siano stati sottoposti a tampone.

I primi sintomi sono stati avvertiti da Carl Philip e Sofia la settimana scorsa, dopo aver partecipato alle esequie di Walther Sommerlath, fratello della regina Silvia e zio del principe. Ai funerali, in base a quanto riportato dal portavoce di Palazzo, erano presenti circa dieci persone previo esito negativo agli esami anticovid. Il medico di corte sta lavorando per ricostruire tutti i tracciamenti possibili interni alla famiglia reale ma, al momento, non è ancora possibile stabilire come e quando la coppia sia stata esposta al virus.

Sia Carl Philip che Sofia, tuttavia, molto sempre stati molto attivi nel supportare Stoccolma e il popolo svedese nel corso dell’emergenza sanitaria in atto e si suppone che proprio la principessa possa essere entrata in contatto con malati Covid mentre faceva volontariato in una struttura ospedaliera di della capitale.

I sovrani si sottopongono a tampone precauzionale

Se non sono state diffuse in merito alla salute dei figli della coppia reali, è stato invece reso pubblicamente noto che dovranno effettuare il tampone, in via precauzionale, altri membri della famiglia reale con i quali Carl Philip e Sofia sono stati in contatto.

Nella giornata di giovedì 26 novembre, verranno esaminati il re Carlo XVI Gustavo; la regina Silvia, sua consorte; la figlia dei regnanti nonché sorella maggiore di Carl Philip ed erede al trono, Victoria, e suo marito Daniel Westling.

Una volta ottenuti i risultati dei test, il Palazzo provvederà a comunicarne gli esisti alla popolazione svedese.