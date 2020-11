La società farmaceutica AstraZeneca avrebbe subito un attacco hacker atto a rubare dati importanti sul vaccino anticovid.

Secondo quanto riportano alcune fonti anonime che indagano sulla vicenda, la società farmaceutica AstraZeneca avrebbe subito un attacco hacker nel tentativo di rubare dati sul vaccino. L’attacco coordinato non avrebbe avuto successo, e secondo i servizi segreti statunitensi si tratterebbe di una strategia di spionaggio studiata dal regime nordcoreano.

Attacco hacker per vaccino AstraZeneca

Un attacco di alcuni hacker avrebbe cercato di rubare dei dati sul vaccino prodotto dall’AstraZeneca. Secondo fonti anonime e secondo quanto riporta Reuters, si tratterebbe di un attacco coordinato e mirato di matrice nordcoreana.

Gli hacker non hanno preso di mira subito il sistema informatico della società farmaceutica, ma avrebbero ingannato alcuni membri del personale operativo del progetto, spacciandosi per reclutatori di alti profili professionali.

Una volta ottenuta la fiducia delle “vittime”, un codice dannoso inserito negli appositi documenti avrebbe permesso agli hacker di accedere indisturbati al pc dei collaboratori.

Per fortuna pare che il tentativo di hackering non abbi sortito effetto. Non è di certo una novità che molte aziende siano prese di mira dagli hacker. Dall’inizio della pandemia, infatti, secondo gli esperti di sicurezza, gruppi di hacker russi, cinesi, nordcoreani e iraniani avrebbero cercato in tutti i modi di aggirare i firewall di protezione degli sviluppatori europei e americani.

Una tesi supportata dalla Microsoft, in prima linea nell’osservazione della situazione informatica. Pyongyang però ha sempre rigettato le accuse infondate, tacciando gli Usa di voler infangare l’immagine del paese orientale.