In Austria il paesino di Fucking, sbeffeggiato per il suo nome dal significato inequivocabile, ha deciso di cambiare per sempre.

Benvenuti a Fucking! A nord di Salisburgo, il consiglio comunale della frazione di Tarsdorf nella regione occidentale dell’Alta Austria ha deciso che il piccolo paesino dallo sfortunato nome Fucking – dal 1° gennaio 2021 non si chiamerà più così.

Cartelli stradali a ruba

Una cittadina sbeffeggiata, derisa e derubatab: queste le motivazioni alla base della decisione drastica di cambiare nome. Probabilmente saranno aggiunte due ‘g’ che lo renderanno Fugging.

Pare che i cartelli stradali durassero solo pochi giorni a Fucking. Si perché tutti quelli che passavano per il paesino di 100 anime non potevano rinunciare a un selfie prima di svitare il cartello e portarselo via di corsa. Un pezzo particolare per i collezionisti di feticci autostradali che adesso probabilmente acquisterà ancora più valore.

Fucking cambierà nome

Per evitare i continui furti gli abitanti di Fucking avevano deciso di cementificare i cartelli ma a nulla è servito e così l’ultimo drastico tentativo – la località cambierà nome – una decisione difficile e sofferta perché Fugging per tutti i suoi abitanti rimarrà sempre e comunque Fucking.