Prima e dopo il covid, la denuncia di un'infermiera americana affinché tutto questa finisca.

Una giovane infermiera statunitense del Tennessee, ha postato su Twitter un foto in cui mostra l’effetto che questi mesi di duro lavoro hanno avuto su di lei, un prima e dopo il covid che sottolinea come la sua vita, così come quella di tutti noi, sia radicalmente cambiata in questi otto mesi di emergenza.

Kathryn, questo il nome dell’infermiera, è sorridente ed ordinata nella sua immagine pre coronavirus, mentre assume l’aria stanca e scomposta nella raffigurazione più recente. Ci sono i segni della mascherina sul suo volto e i capelli in disordine perchè costretti ad esseri coperti da una retina e poi ancora dalla tuta di protezione.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals🇺🇸 (@kathryniveyy) November 22, 2020

La foto prima e dopo il covid di un’infermiera

Le foto basterebbero da sole a rendere contezza della situazione, ma l’infermiera statunitense riesce con il suo commento alle stesse a renderle ancora più forti. “Il Covid – scrive su Twitter – è una malattia brutale e non la augurerei al mio peggior nemico. Per favore, dovete capire che non state solo proteggendo voi stessi, ma chiunque intorno a voi.

Io amo essere un’infermiera, non vorrei fare nessun altro lavoro, curare i malati è un onore, ma è devastante vedere la gente morire quando queste morti sono evitabili. Ed è ancora più devastante vederli morire tutti allo stesso modo, uno dopo l’altro. Ed è devastante vedere come il buon senso e la decenza siano stati politicizzati“.

La sua è una denuncia alla politica e alla società civile, a chi ci governa e a chi viene governato.

È un appello al buon senso e un invito ai suoi colleghi a fare lo stesso, a mostrare come il covid li ha ridotti e come la loro espressione sia inevitabilmente cambiata: “Lavoratori sanitari – aggiunge Kathryn – postate le vostre foto. La gente deve vedere la realtà di questa malattia. Devono vedere come ci ha ridotti”.