A tre giorni dalla morte del Pibe de Oro, un possibile figlio ha chiesto che venga effettuato l’esame del DNA. Si tratterebbe del sesto figlio.

Diego Armando Maradona si è spento da soli 3 giorni eppure sarebbero già emersi misteri che avrebbero riguardato la sua vita. Ora il mistero potrebbe infittirsi ulteriormente. Il Pibe de Oro potrebbe avere un altro figlio in più il sesto per l’esattezza.

Il possibile figlio si chiama Santiago Lara avrebbe già chiesto che venga riesumato il corpo di Maradona al fine di fare la verifica attraverso il test del DNA. Stando a quanto riporta tuttomercatoweb l’uomo avrebbe precisato che non sarebbe stato suo interesse avanzare eventuali pretese, ma vorrebbe soltanto sapere se effettivamente è figlio di Diego Armando Maradona.

Non sarebbe un caso isolato questo. Come è noto l’ex fuoriclasse argentino ha avuto diversi figli frutto di relazioni diverse.

Nel 2007 ad esempio Maradona ha riconosciuto Diego Sinagra nato nel 1986 e figlio di Cristiana Sinagra.

Morte Maradona, ipotesi sesto figlio

Diego Armando Maradona potrebbe avere un altro figlio? A pochi giorni dalla scomparsa del grande calciatore argentino i dettagli sulla sua vita privata si starebbero infittendo. Potrebbe esserci infatti un sesto figlio chiamato Santiago Lara. Quest’ultimo avrebbe infatti richiesto tramite il supporto dei suoi legali che venga riesumato il corpo dei Pibe de Oro al fine di effettuare un test del DNA che ne attesti o meno la paternità.

Santiago Lara ha tuttavia chiarito che non intenderà avanzare alcuna pretesa di tipo economico, ma il suo interesse è unicamente quello di sapere chi è. “Voglio solo sapere chi sono. Non ho pretese finanziarie. Fino agli ultimi giorni prima della sua morte, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto a un gruppo di avvocati che ero il figlio di Diego” ha dichiarato l’uomo.