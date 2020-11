Preoccupato per gli spostamenti in occasione del Thanksgiving day. per Fauci ci si deve preparare ad un'ondata di coronavirus dopo l'altra.

Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony Fauci lancia l’allarme sulla possibile presenza di un’ondata di contagi da coronavirus dopo l’altra. A suo dire l’andamento dell’infezione non farà registrare un’improvvisa inversione di tendenza come sperato.

Fauci: “Un’ondata dopo l’altra”

Le dichiarazioni dell’esperto americano giungono dopo il giorno del Ringraziamento in occasione del quale, nonostante le raccomandazioni a spostarsi il meno possibile, 9 milioni di statunitensi hanno preso l’aereo. Per questo quasi sicuramente ci sarà un incremento di casi positivi nei prossimi giorni. “Non vogliamo spaventare la gente, ma questa è la realtà“, ha affermato. Di qui il suo invito a coloro che stanno rientrando a casa a contribuire a contenere le infezioni indossando la mascherina e mantenendo la distanza sociale.

Spostamenti che hanno spinto l’immunologo ad avvertire la popolazione di “prepararsi ad affrontare un’altra ondata di Covid“. Situazione di fronte alla quale non ha potuto non ammettere che gli Stati Uniti stiano entrando in una situazione molto precaria. Come nazione, stato, città e famiglia, ha continuato, bisognerà prendere delle decisioni presumibilmente drastiche. “Siamo in un momento molto difficile e dovremo accettare restrizioni rispetto alle cose che vorremmo fare, in particolare in questa stagione delle vacanze“, ha spiegato.

Il periodo di Natale e Capodanno preoccupa infatti molto gli scienziati che temono possa avere lo stesso effetto dell’estate. Secondo il coordinatore del Cts italiano Agostino Miozzo potrebbe anche avere conseguenze peggiori se non regolato, dato che rispetto a luglio e agosto si trascorrerebbe più tempo al chiuso dove il virus circola più facilmente.