Il piccolo incidente è avvenuto nella giornata di sabato 28 novembre. Joe Biden è stato seguito presso l'ospedale ortopedico di Newark (Delaware).

Joe Biden, il presidente eletto degli Stati Uniti, è stato vittima di un infortunio durante l’ultimo weekend di novembre, quello che chiude la settimana del Giorno del Ringraziamento e del Black Friday. Si è procurato una frattura al piede giocando con uno dei suoi cani.

Piede fratturato per Joe Biden

A riportare il fatto è stato lo stesso staff del prossimo leader statunitense. Secondo quello che hanno riferito, Biden si è infortunato nella giornata di sabato 28 novembre. Sarebbe scivolato mentre giocava con il suo cane.

Il giorno successivo, nel pomeriggio, si è sottoposto a degli accertamenti. A visitarlo è stato uno specialista dell’ospedale ortopedico di Newark, nel Delaware. Inizialmente, si sospettava solamente lo slogamento della caviglia. Questo anche perché i raggi X non avevano evidenziato altri eventuali danni.

Una più accurata Tac, però, ha evidenziato una situazione un po’ più seria. Il futuro presidente avrebbe, infatti, una serie di microfratture al piede destro. Ciò lo obbligherà a portare per le prossime settimane un tutore.

Un “successiva Tac ha confermato fratture sottile (piccole) delle ossa cuneiformi laterali e intermedie del Presidente eletto Biden, che sono nel mesopiede”. Questo è ciò che si legge nelle dichiarazioni rilasciate dal dottor Kevin O’Connor, il direttore di medicina esecutiva al GW Medical Faculty Associates.

Dichiarazioni che sono stati poi rese pubbliche dallo staff del futuro leader statunitense.

Biden ha sempre dimostrato una grande passione per gli animali, specialmente i cani. Possiede due pastori tedeschi. Uno è Champ, di 12 anni. L’altro è Major, preso nel 2018 in un canile. Non è stato detto con quale dei due si trovasse al momento dell’incidente.