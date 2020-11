Fonti Onu hanno dichiarato che i jihadisti di Boko Haram hanno massacrato almeno 110 contadini in una risiera nei pressi di Maiduguri, in Nigeria.

L’Onu ha diffuso la notizia del massacro di almeno 110 contadini, intenti a compiere il proprio lavoro in un campo situato in prossimità di Maiduguri, capitale dello Stato del Borno, a nord-est della Nigeria. Le vittime sono state sorprese e assalite brutalmente nella risaia adiacente al villaggio di Koshobe da un gruppo di jihadisti di Boko Haram.

Nigeria, Boko Haram: 110 contadini sgozzati

Secondo quanto ricostruito dall’Onu, i contadini sarefbbero stati sgozzati dai jihadisti per vendicarsi di quei coltivatori che hanno denunciato ai militari un miliziano, dopo avergli sottratto le armi.

Il coordinatore delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie in Nigeria, Edward Gallon, ha commentato la vicenda sostenendo: «È l’attacco più violento contro civili innocenti quest’anno».

Al momento, non è ancora stato reso noto il numero di feriti scampati alla rappresaglia né il numero dei dispersi.

Appare certo, però, che siano state rapite almeno dieci donne per le quali il funzionario dell’Onu ha prontamente richiesto l’immediato rilascio e «l’assicurazione alla giustizia degli autori di questo attacco atroce e insensato».

Anche il presidente nigeriano Muhammadu Buhari si è espresso duramente contro quanto accaduto mostrando il proprio cordoglio per i parenti delle vittime e ribadendo che «l’intero Paese è stato ferito da queste uccisioni prive di senso».

Le stragi di Boko Haram contro i contadini

I jihadisti di Boko Haram non sono estranei al perpetrarsi di stragi ai danni di contadini sospettati e incolpati di collaborare con gli organi governativi, offrendo aiuto e informazioni fondamentali. Lo scorso ottobre, infatti, erano stati sgozzati altri 22 agricoltori in due agguati organizzati nella medesima area. Poco dopo metà novembre, invece, Boko Haram ha attaccato un convoglio in movimento verso la citta di Baga, uccidendo almeno 6 militari e ferendo 12 persone.