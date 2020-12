Circa 200 studenti dell’Università di Nottingham, Gran Bretagna, si sono radunati nel cortile del campus universitario per dar vita ad una festa davvero inopportuna se si considerano gli attuali numero del contagio covid nel Paese. Tutti ammassati e spesso senza mascherina con il distanziamento sociale che appare quanto mai un’utopia.

Le immagini del party sono stati diffuse su Snapchat e hanno riscontrato molte critiche da parte dei cittadini che invece seguono alla lettera le norme per provare a contenere il contagio. Le immagini sono arrivate fino alla polizia che ha provato ad intervenire, ma non è riuscita a fermare nessuno dei partecipanti.

Listen I’ve been saying for time that St Peter’s Court at the University of Nottingham is the home of the motives (after having lived there myself during first year) but you can’t be throwing a motive like this during Coronavirus season come on 😭 https://t.co/Lxe3XgLtXb

— Mahel Khan (@Mahelx) November 30, 2020