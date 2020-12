Shiloh, il nuovo cane assunto in ospedale per la pet therapy, diventa una star grazie a uno scatto “rubato” postato su Twitter da un medico dellʼOhio State University Wexner Medical Center, Usa.

Il neoassunto stava posando per la foto del badge d’ordinanza, obbligatorio per ogni dipendente dell’Ohio State University Wexner Medical Center. È stato uno scatto del backstage, pubblicato su Twitter da un medico della struttura, a rendere Shiloh una star mondiale sui social: così il cucciolo è diventato il cane per eccellenza “assunto dall’ospedale per fare visita ai pazienti”.

My hospital hired an employee whose only job is to go around saying hi to other employees while they work pic.twitter.com/WWXNeEiWne

— Shari Dunaway, MD (@ShariDunawayMD) November 20, 2020