Il noto comico statunitense Joe El Cholo nome d’arte di Joe Luna è morto per Covid qualche giorno dopo aver riscontrato la malattia.

Stava raccontando sui social da qualche giorno la sua lotta contro il Coronavirus. Il noto comico Joe El Cholo il cui nome all’anagrafe è Joe Luna non ce l’ha fatta ed è morto il 23 novembre a soli 38 anni. Una vita sua che non sarebbe stata per nulla facile.

Joe soffriva di diabete inoltre era un doppio amputato. L’attore di Los Angeles ha condiviso inoltre un post il giorno prima di morire per lanciare un appello a tutti quelli che ancora non hanno vissuto il virus sulla sua pelle.

“Il Covid non è uno scherzo” ha dichiarato. Nel frattempo la famiglia dell’uomo ha lanciato una campagna di crowdfunding al fine di poter finanziare il funerale. Moltissime le persone in lutto per la morte del noto comico ad iniziare dal figlio che ha dichiarato che il giorno del funerale “metteranno in piedi” uno spettacolo perché come avrebbe specificato il figlio Joe El Cholo non avrebbe voluto vedere la gente piangere durante il suo funerale.

Without Joe Luna aka Joe El Cholo. The Untamed Mind Podcast would not exist. This man was a mentor to countless comedians and a true testament of redemption. Rest In Paradise my friend pic.twitter.com/W6n1lWsziP — Joshua Martinez (@therealjoshOG) November 24, 2020

Morto noto comico negli USA

“Se pensate che il Covid sia uno scherzo, che non vi toccherà, fidatevi di me: colpisce tutti in modo diverso”. Queste le parole del noto comico di Los Angeles Joe El Cholo nome d’arte di Joe Luna che il giorno prima di morire ha inviato tramite i canali social un videomessaggio con l’obiettivo di lanciare un appello a quante più persone possibili.

Tuttavia se da una parte l’uomo avesse confermato la sua positività al Coronavirus dall’altra stando a quanto riportato dai media locali, ancora non sarebbe stata resa nota la causa della sua scomparsa. L’uomo soffriva già di diabete oltre che essere un doppio amputato. Di lui il figlio José Talavera ha dichiarato: “Per il suo funerale, non vogliamo che nessuno pianga, quindi metteremo insieme uno spettacolo perché è quello che avrebbe voluto.

Voleva che le persone ridessero e si divertissero”. Proprio per il funerale la famiglia di Joe ha lanciato una campagna di crowdfunding su GoFundMe.