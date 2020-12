Henri Chenot, francese ma di origine catalana, era malato da diverso tempo. Numerosi i suoi clienti illustri, tra cui Berlusconi e Andreotti.

Morto a 77 anni Henri Chenot, considerato il mago delle diete per i vip. L’uomo è spirato in una clinica di Lugano. Francese, ma di origine catalana, Chenot era da tempo malato. Tra i suoi clienti illustri sono da annoverare l’ex premier italiano Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti.

A Merano, presso il suo Hotel Palace, ha ospitato diversi nomi del mondo della politica, dello spettacolo e dello sport. Furono clienti di Chenot anche artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Gianna Nannini e Lucio Dalla, ma anche sportivi come Diego Armando Maradona, a sua volta recentemente scomparso.

Biografia di Henri Chenot

Sul sito ufficiale di Henri Chenot è possibile leggere la sua biografia: “Henri Chenot nasce nel 1943. Ha origini catalane ma è francese d’adozione.

Studia Biologia presso il Centro di ricerche di Biologia Marina annesso alla Sorbona di Banyuls-Sur Mer, dimostrando interesse in particolare per l’antropologia, la filosofia e la medicina cinese (che studia per oltre dieci anni), così come per la psicologia bioenergetica e la naturopatia (i rimedi naturali per curare le malattie). Consegue un master, un dottorato in Psicologia e un dottorato ‘Honoris Causa’ in Scienze Umane presso l’Università di Kensington”.

L’operato di Chenot

Henri Chenot creò a inizio anni ’70 creò il primo di una serie di laboratori di fitoterapia e fitocosmesi. Viaggiando in diversi stati d’Europa, il mago delle diete fece conoscere la propria idea di medicina preventiva, precisando come l’accumulo di tossine nell’organismo umano (da cui possono scaturire malattie degenerative) dipenda dallo stile di vita di ognuno di noi.