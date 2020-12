I video dei clienti sulle scale mobili del Douala Grand Mall, in Camerun, sono diventati virali.

Douala, la capitale economica del Camerun, ha visto l’apertura di un nuovo un grande centro commerciale, caratterizzato da una moltitudine di negozi di ogni genere. Sicuramente una comodità non di poco conto per i cittadini. Tuttavia, ci sarebbe un piccolo ma non trascurabile problema: alcuni clienti si sono trovati in difficoltà all’interno dell’edificio, in quanto non sapevano utilizzare le scale mobili.

I video degli sventurati che si aggrappano disperatamente hanno fatto il giro del web. Il Grand Mall, così si chiama il mega centro commerciale in questione, è stato inaugurato lo scorso 17 novembre.

The chronicles of Douala grand Mall @adekelly03 when are we visiting or all sugar mummies are on break 😂🤣😂 pic.twitter.com/ttsZ6DAB1X — Leroychoji (@leroychoji) November 24, 2020

Camerun, clienti in difficoltà sulle scale mobili

Il Grand Mall è il più grande centro commerciale dell’Africa centrale. Sono state decine di migliaia i clienti che si sono riversati all’interno della struttura nei primi giorni di attività. Come si legge da afrique.le360.ma non passa tuttavia giorno “senza un video che mostra persone cadute sulle scale mobili, suscitando l’ilarità generale”.

Pendant ce temps à douala !🤦🏽‍♂️

La suite dans le premier commentaire…#DoualaGrandMall pic.twitter.com/4gQnep6Kqp — Le 🇨🇲 c’est 1 buzz/jour 😂 (@ehcameroun) November 23, 2020

Il Grand Mall è stato costruito dalla realtà imprenditoriale Raubex, sita in Sudafrica. Il centro commerciale in questione fa capo alla DRCC (Douala Retail and Convention Center). Quest’ultima altri non è che una joint venture nata dalla collaborazione tra Actis e gruppo Craft.