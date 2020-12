Allarme in Cina per la positività al Coronavirus di un campione di carne di maiale.

Un campione di carne di maiale congelata è risultato positivo al nuovo Coronavirus. Era stato prelevato nel corso di alcuni controlli effettuati in un mercato a Yuhuan, nella provincia dello Zhejiang in Cina orientale. È dunque nuovamente allarme per la diffusione della malattia tra gli animali, che per alcuni esperti sarebbero stati la causa dell’origine della pandemia.

La carne infetta

In base a quanto riferiscono le autorità locali la carne di maiale infetta sarebbe stata importata dal Brasile, arrivando attraverso il porto di Yangshan a Shanghai il 28 settembre 2020. Il centro municipale di controllo e prevenzione delle malattie afferma tuttavia che ai controlli la carne in questione sarebbe risultata positiva soltanto il 2 dicembre.

Si è subito provveduto a sigillare la carne di maiale e mettere in quarantena le 55 persone che erano entrate con essa a contatto.

Al primo tampone molecolare effettuato sono risultate negative. Il mercato e le aree circostanti sono state sanificate. Sono stati inoltre effettuati dei controlli per verificare l’eventuale positività di altri trenta campioni alimentari e ambientali nel mercato di Yuhuan, i cui risultati sono negativi.

La Cina ha ad ogni modo rafforzato i controlli per bloccare la diffusione del nuovo Coronavirus attraverso le merci importati. Già a metà novembre aveva il ministero dei Trasporti aveva diramato delle linee guida per evitare contagi dettati da alimenti congelati importati.