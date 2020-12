Covid, coppia si imbarca per le isole Hawaii da positivi: arrestati

Una coppia di coniugi è stata arrestata per essersi imbarcata su un volo diretto verso le Hawaii nonostante sapessero di essere positivi al Covid.

Una coppia di coniugi è stata arrestata dalla polizia degli Stati Uniti per essersi imbarcata su un volo diretto verso le isole Hawaii nonostante fossero a conoscenza di essere positivi al Covid. I due, il 41enne Wesley Moribe e la 46enne Courtney Peterson, sono stati fermati dalle autorità poco dopo essere saliti sull’aereo presso lo scalo di San Francisco, dal quale avrebbero dovuto partire per tornare nell’isola di Kauai.

I due sono stati successivamente rilasciata dietro il pagamento di una cauzione di mille dollari.

Coppia positiva si imbarca per le Hawaii, arrestati

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa statunitensi la coppia aveva in precedenza partecipato al programma Safe Travels organizzato dallo stato delle Hawaii. Il programma consiste in un modulo obbligatorio studiato appositamente per i viaggi in relazione alla salute dei viaggiatori in arrivo nelle isole. Il dipartimento competente hawaiano ha in seguito dichiarato che tutti i contatti stretti della coppia verranno identificati, sottoposti a regime di quarantena e ai test necessari per l’individuazione del coronavirus.

A seguito dell’arresto della coppia e della diffusione della notizie, il Dipartimento alla salute dell’isola di Kauai ha specificato che la coppia era a conoscenza di essere positiva al coronavirus già prima di partire per il viaggio di andata diretto a San Francisco, avendo eseguito il test prima della partenza per la California. I due sono stati accusati di aver provocato un “pericolo sconsiderato di secondo grado”.