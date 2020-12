Giappone, seconda ondata di influenza aviaria in un mese

Nuova ondata di influenza aviaria in Giappone, il governo alza al massimo la soglia di attenzione.

Il Giappone ha diversi problemi da un punto di vista epidemiologico visto che, nell’ultimo mese, oltre che il coronavirus ha dovuto contrastare anche due ondate di influenza aviaria. Nello specifico la nuova serie di contagi è stata riscontrata a Miyazaki, prefettura a sud ovest dell’arcipelago asiatico, dove, stando a quanto riportato da la Jiji Press, le autorità locali avrebbero deciso di abbattere almeno 36.000 polli a Miyakonojo, città che ospita uno dei principali stabilimenti di produzione di carne della regione.

Ad attirare l’attenzione è la stata la morte sospetta di 72 galline cui hanno fatto seguito test e verifiche che hanno confermato il cluster di influenza aviaria.

Oltre all’abbattimento di tutti gli esemplari è stato previsto dalla prefettura locale di Miyazaki lo stop al trasferimento di animali e merci per le 94 fattorie localizzate nel perimetro di dieci chilometri dallo stabilimento in cui è stato riscontrata la presenza del virus.

Si tratta nello specifico di 4,3 milioni di animali.

Come detto, si tratta del secondo caso in un solo mese. Un episodio simile si era verificato infatti nella prefettura di Kagawa, dove era stata ritenuto necessario abbattere circa 330mila polli. L’operazione aveva richiesto 10 giorni e aveva spinto il governo centrale ad alzare al massimo (livello 3) la soglia d’attenzione sull’influenza aviaria nel Paese. Sempre in Giappone casi di aviaria sono stati registrati di recente nelle città di Hyuga e Tsuno.

Da segnalare inoltre altri casi divampati nella vicina Corea del Sud.