Party di Natale di Mike Pompeo e la moglie Susan: ospiteranno 900 persone al dipartimento di Stato a Washington

Mike Pompeo ha organizzato un party di Natale con 900 invitati al dipartimento di Stato, violando le norme anti Covid. Per il suo ultimo Natale da segretario di Stato, Mike Pompeo ha deciso di preparare una grandissima festa.

Il 15 dicembre, Pompeo e la moglie Susan ospiteranno 900 persone all’ottavo piano del Foggy Bottom, come chiamano l’edificio sede del dipartimento di Stato.

In barba a qualsiasi misure anti Covid imposte a tutti i dipendenti di Washington che prevedono di evitare tutte le riunioni non essenziali e limitarsi agli incontri virtuali.

Il party di Natale di Mike Pompeo

Il grande ricevimento, scrive il Washington Post ha come tema «la diplomazia a casa per le vacanze natalizie». Tante infatti le famiglie di diplomatici invitate al party di Natale di Mike Pompeo che si svolgerà nella la principale sala di ricevimenti dell’edificio, la Benjamin Franklin Room.

Un portavoce del dipartimento di Stato ha assicurato che “le mascherine saranno obbligatorie e il distaniamento sociale verrà rispettato”, a parte ovviamente quando le centinaia di ospiti dovranno mangiare e bere.

“Sono basito” è il commento di Ian Lipkin – direttore del Center for Infection and Immunity della Columbia University – “Un party di Natale al chiuso di questo tipo è così pericoloso in così tanti modi”.