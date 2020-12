Un fatto che ha dell’incredibile un uomo di Nome Adolf Hitler è stato eletto consigliere distrettuale di Ompundja.

Si chiama Adolf Hitler Uunona, ha 54 anni ed è stato da poco eletto consigliere distrettuale di Ompundja nella Regione di Oshana, Ciò che salta più all’occhio probabilmente oltre al nome è il fatto che queste due figure non avrebbero nulla in comune.

Il primo così come da lui stesso dichiarato al Bild che ha rilanciato la notizia è che ha passato una vita intera a combattere l’apartheid e le segregazioni razziali. Il secondo invece come è noto ha basato la sua intera carriera politica sulla superiorità della razza oltre che per bramosia di espansione mondiale. Come lo stesso uomo ha puntualizzato con una vena di ironia non ci sarebbe nessun desiderio di soggiogazione della popolazione di Oshana nella quale è stato eletto, nè tanto meno nessuna bramosia di espansione.

“Probabilmente non ha capito cosa rappresentava Adolf Hitler”, ha dichiarato Adolf Hitler.

Namibia, eletto Adolf Hitler

“Da bambino era una cosa normale. Crescendo ho capito che portavo il nome di un uomo che voleva soggiogare il mondo intero”, a dichiararlo Adolf Hitler Uunona un uomo di 54 anni che è stato eletto consigliere distrettuale nella Regione di Oshana. L’uomo ha poi specificato al Bild che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che ormai è tardi.

Ha poi aggiunto: “Cambiare il nome? È troppo tardi per farlo. Mia moglie comunque mi chiama solo Adolf, senza Hitler”.

Adolf Hitler Uunona ha specificato che il fatto di chiamarsi così non pregiudica il fatto di dover avere per forza lo stesso carattere: “Il fatto che io abbia questo nome non significa che voglio soggiogare Oshana. Non significa che sto lottando per il dominio del mondo”.