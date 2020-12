Terzo monolite di metallo in California, dopo Utah e Romania

Questa è la terza volta che viene visto all’improvviso un monolite di metallo, dopo la prima apparizione nel deserto dello Utah

Quella del ritrovamento del terzo monolite di metallo è ormai diventata una saga. Uno di quei fenomeni curiosi che al terzo espisodio iniziano a diventare anche un po’ inquietanti. Dopo la prima apparizione nel deserto dello Utah e quella in Romania, una nuova struttura metallica di quattro metri è stata scoperta in California.

Come riportato dal quotidiano locale Atascadero News, un monolite scintillante è stato trovato il 2 dicembre sulla Pine Mountain, una piccola montagnetta nella cittadina di Atascadero, a metà strada tra San Francisco e Los Angeles.

La storia del monolite di metallo

È bastato poco perché la nuova attrazione diventasse meta di pellegrinaggio da parte degli escursionisti locali. Una foto, un video, una diretta davanti al monumento che sta diventando un caso globale.

Il primo monolite di metallo alto circa 3 metri e dalla base triangolare, era stato avvistato dagli elicotteri della forestale locale il 18 novembre scorso, nel bel mezzo del deserto dello Utah.

Pochi giorni ed ecco che un monolite molto simile compare dall’altra parte del mondo, in Romania.

Uguale nella forma ma realizato in un metallo differente, non scintillante né levigato come il primo.

Arte, pubblicità, alieni? Non lo sappiamo. Passano le settimane ed ecco che entrambe spariscono dalla circolazione e nel frattempo compare il monolite californiano. Più piccolo e più sottile degli altri due, sembra essere fatto di acciaio inossidabile, alto 3 metri e largo 45 centimetri.