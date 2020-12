Negli Usa la mascherina sarà obbligatoria solo per un determinato periodo: lo ha deciso Joe Biden.

Il piano contro il Coronavirus del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarà molto diverso da quello dell’uscente Donald Trump. L’ex vice di Barack Obama sa bene che all’inizio del suo mandato l’epidemia non sarà ancora stata sconfitta.

È per questa ragione che ha già in mente le misure da attuare.

Le misure anti-Covid di Biden

Una delle prime misure da attuare riguarderà i dispositivi di protezione. “Chiederò agli americani di indossare la mascherina per cento giorni: solo cento giorni, non per sempre“, ha detto Joe Biden, intervistato dalla Cnn. “E ritengo che insieme alle vaccinazioni questo dovrebbe portare ad un significativo calo dei contagi“.

In alcuni ambiti, come negli edifici federali così come sui trasporti interstatali le mascherine saranno obbligatorie, mentre in altri non potrà istituire provvedimenti legali.

L’obiettivo del presidente eletto degli Usa, ad ogni modo, è dare l’esempio. Una evidente rottura con Donald Trump, che era restio a misure anti-contagio e, nel caso in cui ne promuovesse alcune, era il primo ad infrangerle.

Joe Biden inoltre si sta dotando dei migliori esperti da inserire nel team della Casa Bianca. Nel gruppo anti Covid-19 della nuova amministrazione ci sarà anche uno dei più affidabili virologi degli Stati Uniti, il dottor Anthony Fauci, che ricoprirà il ruolo di direttore dell’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive.