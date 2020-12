Un tragico incidente ha sconvolto il Brasile: un autobus è precipitato da un ponte, e ora si contano i morti e i feriti.

Dramma in Brasile: un autobus è precipitato già da un ponte, finendo in una scarpato.Si registrano almeno 15 morti e una decina di feriti, tra i quali alucni in gravissime condizioni. Secondo i primi rilevamenti, si tratterebbe di un pullman di una società del trasporto locale non autorizzato al trasporto di passeggeri.

Brasile, autobus precipitato da ponte

Un drammatico incidente ha scosso il Brasile: nel primo pomeriggio di venerdì 4 dicembre un autobus è precipitato da un ponte, schiantandosi contri i binari della ferrovia sottostante della città di Joao Monlevade.

I vigili del fuoco accorsi sul luogo dell’incidente registrano al momento 15 morti e decine di ferite, tra i quali alcuni in gravissime condizioni. Secondo i primi rilevamenti, pare che l’autobus stesse percorrendo una strada in salita, quando a un certo punto avrebbe decelerato, sbandando e finendo già dal viadotto.

Senza autorizzazione

I vigili e i sanitari delle ambulanze avrebbero ritrovato già 12 vittime pochi minuti dopo lo schianto, mentre altre tre sono morte prima di arrivare in ospedale. “Al momento abbiamo un totale di 25 feriti” ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco.

Intanto gli inquirenti lavorano per scoprire le cause dell’incidente. La polizia sospetta che si tratti di un banale guasto all’impianto frenante. Non vi è traccia del conducente, e alcuni testimoni affermano di averlo visto saltare fuori dal mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che le responsabilità siano a monte. L’autobus infatti era partito nella mattinata di mercoledì 3 dicembre dalla zona di Mata Grande, diretto a San Paolo. Il mezzo apparteneva alla società Localima Turismo che però secondo le autorità ancora non disponeva l’autorizzazione per il trasporto pubblico.