Attimi di paura in Albania, dove un terremoto di magnitudo 4,3 gradi della scala Richter è stato registrato lungo le coste settentrionali del paese nella mattinata del 6 dicembre. Per il momento non si hanno notizie di danneggiamenti o feriti in seguito alla scossa.