Le prime scorte del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech sono arrivate in Scozia, al via la somministrazione da martedì

Le prime dosi di vaccino anti Covid di Pfizer BioNTech sono pronte e saranno somministrate a partire da martedì 8 dicembre. Il primo Paese che avrà la disponibilità delle scorte è la Scozia. La notizia è stata annunciata dallo stesso primo Ministro Nicola Sturgeon.

Vaccino anti Covid di Pfizer

Il Regno Unito è il primo Paese al mondo ad aver approvato il vaccino Pfizer-BioNTech dopo il via libera dell’autorità di regolamentazione dei medicinali britannica, l’MHRA. Dopo la Scozia, toccherà all’Inghilterra. Londra attende infatti le prime 800mila dosi a partire dalla prossima settimana. Ma è solo l’inizio, la Gran Bretagna ne ha infatti ordinate circa 40 milioni. Il segretario alla salute inglese Matt Hancock ha annunciato che gli ospedali sono già pronti per mettere in pratica la campagna di vaccinazioni.

I primi a essere vaccinati saranno le categorie più a rischio e coloro che sono impegnati in prima linea nel gestire l’emergenza. Vale a dire operatori sanitari, ospiti delle case di cura e anziani.

La Pfizer ha comunque affermato di aspettarsi ulteriori autorizzazioni e approvazioni nelle prime settimane di dicembre e confermato la prontezza, con lo stesso livello di urgenza, per fornire in modo sicuro un vaccino di alta qualità in tutto il mondo.

Per il momento si attende il via libera da parte della Food and Drug Administration, la prima a cui la casa farmaceutica aveva chiesto l’autorizzazione, e dell’Agenzia Europea del Farmaco.