Un mega party nel centro di Londra per festeggiare la fine del secondo lockdown. Un numero elevato di partecipanti presso la grande festa che ha caratterizzato la City. Peccato però che fossero senza mascherina. Del tutto ignorate, inoltre, le norme del distanziamento.

Gli assembramenti sono stati diversi a dire il vero, ma La festa a cui ci riferiamo si è svolta a Soho, per la precisione. Diversi i video testimonianti come decine di giovani abbiano trascorso il primo sabato in libertà, al fine di assaporare quell’atmosfera natalizia, che noi italiani vivremo in maniera molto diversa rispetto al passato.

Una grande festa per le strade di Soho (nel centro di Londra) per celebrare la fine del secondo lockdown e l’inizio di un nuovo periodo di maggior libertà.

Il lockdown è terminato lo scorso 2 dicembre. Nonostante ciò, le autorità hanno disposto delle restrizioni a tre livelli. Al momento la capitale britannica si trova al secondo livello, uno status che permette la riapertura di ristoranti e altri locali (che però devono servire cibo).

Ad ogni modo dalle foto e dai video pubblicati sui social è possibile notare come distanziamento e mascherine siano del tutto assenti e che ci siano assembramenti di giovani (soprattutto) per festeggiare la fine del secondo lockdown.

Questa abitudine negativa si segnala in diversi quartieri di Londra.

This is happening outside Harrods and many other shops in London, people walking shoulder to shoulder, meanwhile thousands of people from the entertainment business are not able to work for over 1 year! @BorisJohnson @10DowningStreet @UKGovernmentEng @SkyNews @guardian @BBCNews pic.twitter.com/hUgFpU2pbh

— Savenightclubs (@savenightclubs) December 6, 2020