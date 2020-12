Patrick Zaky dovrà rimanere in carcere per altri 45 giorni: è quanto ha stabilito il giudice durante l'udienza.

Patrick Zaky, arrestato il 7 febbraio con l’accusa di diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici resterà in carcere per altri 45 giorni. A deciderlo è stato un giudice del Cairo che ha respinto le richieste avanzate dalla difesa di scarcerare immediatamente lo studente.

Patrick Zaky, l’udienza: “Resta in carcere”

Il giudice che ha deciso per la proroga della sua detenzione è il medesimo che il giorno precedente aveva ordinato il congelamento dei beni dei dirigenti della sua Ong – Egyptian initiative for human rights , Eipr, già arrestati in precedenza e poi rilasciati. Questo il commento del portavoce di Amnesty Italia alla notizia dell’ennesimo prolungamento della carcerazione di Zacky: “Dopo ore di attesa questa decisione vergognosa e sconcertante lascia senza fiato e sgomenti“.

Dopo aver ribadito che Patrick terminerà l’anno nella prigione di Tora, ha lanciato un appello affinché ci sia un’azione internazionale guidata e promossa dall’Italia per salvarlo dalla prigionia.

Vane dunque le speranze alimentate il giorno precedente quanto la magistratura aveva convocato a sorpresa l’udienza un mese prima del previsto facendo sperare in una svolta. La sua legale si era comunque mostrata pessimista perché quando lo studente aveva chiesto dei libri da leggere in carcere il giudice gli aveva detto di presentare domanda.

“Questo significa che Patrick rimarrà in prigione“, aveva quindi dedotto l’avvocato.

Patrick, presente in aula, ha dichiarato di non comprendere perché si trova in carcere e quali siano le prove a suo carico. All’udienza erano presenti diplomatici di Italia, Germania, Olanda, oltre che del Canada, in rappresentanza di tutti i paesi dell’Unione Europea.