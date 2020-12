Vende l'acqua sporca del bagno e guadagna 10 milioni. L'incredibile vicenda di una influencer inglese, che da cameriera diventa una stella del web

In rete si trova davvero di tutto, lo sappiamo, ma che si potesse diventare ricchi vendendo l’acqua sporca del proprio bagno lascia davvero esterrefatti. Eppure una giovane influencer sudafricana ci è riuscita, guadagnando ben 10 milioni di dollari.

Vende l’acqua sporca del suo bagno e guadagna 10 milioni

Sembra uscita da qualche manga giapponese, invece Belle Delphine, al secolo Belle Kirschner, è nata nel 1999 in SudAfrica, e si è poi trasferita in Uk. Ed è qui che possiamo dire, ha fatto il salto di qualità.

Modella prima e influencer poi, è riuscita a farsi conoscere al grande pubblico tramite la sua pagina Instagram, ed è qui che è avvenuto il miracolo, potremmo dire: un utente, uomo, le ha scritto scherzando, che avrebbe bevuto l’acqua della sua vasca, dopo che lei si fosse fatta il bagno.

All’inizio come dichiarato dalla stessa Delphine, l’idea l’ha fatta sorridere, perchè non credeva che qualcuno potesse farlo davvero, ma poi ragionandoci su, ha trovato l’idea geniale.

E allora ecco approdare direttamente sullo store del suo blog, le bottiglie con dentro l’acqua della sua vasca da bagno, al modico prezzo, si fa per dire, di 30 dollari, circa 22 sterline. Il tutto accompagnato dall’avvertenza: “Imbottigliata mentre sto giocando nella vasca da bagno.

Questa è davvero l’acqua della mia vasca da bagno. Quest’acqua non è potabile e dovrebbe essere utilizzata solo per scopi sentimentali”.

Bottiglie sold out nel giro di due giorni, come la stessa Delphine ha rimarcato nella sua pagina Instagram: “Non mi aspettavo che l’acqua della mia vasca potesse andare sold out. Ne produrrò altra molto presto, anche se è strano fare così tante volte il bagno in appena due giorni”. E i fans sono rimasti entusiasti: c’è chi ha le ha mandato dei video mentre cucina con quell’acqua e chi si è ripreso mentre la beve.

Ovviamente tutti uomini.

Bisogna ammettere che Delphine è stata brava, anche se la vendita di acqua sporca possa apparire bizzarra ai più: nel giro di 3 anni, è passata dal lavorare come cameriera in una caffetteria, ad essere una delle influencer con maggior seguito, oltre a guadagnare ben 10 milioni di dollari vendendo l’acqua sporca della sua vasca.