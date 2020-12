Chi è Margaret Keenan, che per prima ha effettuato il vaccino contro il Covid.

In Gran Bretagna hanno iniziato a somministrare il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Coronavirus. Il primo Paese al mondo che ha fatto partire il piano vaccinazione, stabilendo di vaccinare per prime le persone molto anziane, seguite dal personale medico in prima linea contro il virus.

La prima donna ad essere vaccinata è stata Margareth Keenan, seguita da un uomo che si chiama William Shakespeare.

Chi è Margaret Keenan

Si chiama Margaret Keenan, vive ad Enniskillen, ha una figlia e quattro nipoti. Nella sua vita ha lavorato come commessa in una gioielleria dell’Irlanda del Nord e ora è diventata “famosa” per essere la prima persona in Occidente a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech contro il Coronavirus. La prima dose le è stata somministrata allo University Hospital di Coventry alle ore 6.30 ora locale, ovvero alle 7.30 in Italia.

La donna ha spiegato di sentirsi davvero privilegiata ad essere la prima a poter effettuare il vaccino contro Covid e lo ha visto come un regalo di compleanno, visto che sta per compiere 91 anni.

La signora Keenan riceverà la seconda dose del vaccino tra 3 settimane. “Mi sento così privilegiata ad essere la prima persona vaccinata contro il Covid 19, è il miglior regalo di compleanno che potessi aspettarmi. Potrò passare del tempo con i miei familiari e con i miei amici nel nuovo anno, dopo aver passato da sola gran parte del 2020” ha dichiarato la donna, che non vede l’ora di poter stare di nuovo insieme alla sua famiglia e ai suoi amici.

La maggior parte dell’anno l’ha vissuto in totale solitudine e ora sta progettando di trascorrere il Natale con una piccola parte della sua famiglia. L’iniezione è stata eseguita dall’infermiera May Parsons, che la donna ha voluto ringraziare. “Non posso ringraziare abbastanza May e lo staff del servizio sanitario nazionale che si sono presi cura di me in maniera splendida. Se posso dare un consiglio a chiunque abbia la possibilità di vaccinarsi, dico di farlo: se posso vaccinarmi io a 90 anni, potete farlo anche voi” ha dichiarato Margaret Keenan.