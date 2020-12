Erika, positiva a virus, partorisce Diego Antonio, ma muore prima di poterlo abbracciare.

Erika Becerra partorisce, ma non ce la fa: positiva al Covid, muore poco dopo aver dato alla luce Diego, bimbo sano e negativo al virus, senza riuscire nemmeno ad abbracciarlo.

Positiva al Covid, partorisce bimbo sano

Mamma Erika aveva già pensato a tutto per il suo piccolo Diego, il suo secondo figlio.

Purtroppo, però, a gravidanza quasi conclusa, la 33enne Erika Becerra comincia ad avere forti dolori alla schiena e difficoltà a respirare. È positiva al Covid. La situazione peggiora ed Erika viene portata in ospedale a Detroit, in Michigan, dove viene sottoposta ad un cesareo, il 15 novembre.

Nasce Diego Antonio e tutto va bene: piange, mangia, e soprattutto è sano, non ha il Covid. Non è lo stesso per la madre: la sua situazione è molto grave, deve essere intubata.

Erika perde conoscenza e muore prima di poter vedere e abbracciare il suo piccolo.

Le parole della famiglia

“Tutto quello che mia sorella voleva era il meglio per tutti. Non meritava di passare attraverso tutto questo dolore. Ha avuto un travaglio normale, ha dato alla luce suo figlio ma non è riuscita neanche a vederlo perché subito dopo aver partorito è stata intubata.

E le cose sono precipitate rapidamente”, racconta il fratello Michael Avilez.

I familiari: “Erika era una persona molto premurosa. Mai di parte, mai critica, sempre gioiosa. Il virus che ha preso d’assalto il mondo quest’anno l’ha strappata a noi dopo aver dato alla luce un bellissimo bambino”.

La famiglia della donna, originaria di Los Angeles, ha aperto una pagina sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere il denaro per il funerale e per il trasporto della salma dal Michigan alla California.

In pochi giorni sono stati raggiunti quasi 13mila dollari.