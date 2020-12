Prima persona vaccinata in Regno Unito: è una donna di 90 anni

Giornata storica per il Regno Unito, dove martedì 8 dicembre 2020 è partita la campagna di somministrazione del vaccino Pfizer recentemente approvato dall’agenzia regolatoria nazionale: la prima persona ad essere stata vaccinata è stata una donna nordirlandese di 90 anni.

Si tratta di Margaret Keenan, che la settimana successiva spegnerà 91 candeline e si è così espressa ai numerosi fotografi e giornalisti giunti all’University Hospital Coventry & Warwickshire per immortalare il momento: “É il più bel regalo di compleanno che potessi mai ricevere, non vedo l’ora di tornare a trascorrere del tempo con la mia famiglia e i miei amici“.

‘I can’t thank May and the NHS staff enough who have looked after me tremendously, and my advice to anyone offered the vaccine is to take it — if I can have it at 90 then you can have it too!’ pic.twitter.com/mlIwvp6g0f

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020