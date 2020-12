Una poliziotta è stata picchiata da un 16enne mentre veniva arrestato. Danni permanenti: "Mi sono resa conto che non vedevo più".

Una poliziotta è stata aggredita da una 16enne che le ha causato danni permanenti. La vicenda è successa a Leicestershire, in Inghilterra. La donna, a causa dei danni subiti, non può riprendere il suo lavoro.



16enne aggredisce poliziotta

Un sedicenne in Inghilterra, a Leicestershire, ha aggredito una poliziotta durante il servizio causandole danni permanenti. La donna è arrivata sul posto quando i suoi colleghi avevano già fermato un gruppo di adolescenti in strada notando atteggiamenti ambigui. La poliziotta si è avvicinata per ammanettarne uno, per paura che scappasse, e lui si è girato ed ha iniziato a prenderla a pugni in faccia con la mano libera. La vittima dopo l’aggressione è rimasta esanime a terra.





I danni permanenti

La poliziotta è stata portata in ospedale al Queens Hospital Burton dove, a causa del naso rotto, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico e diversi punti di sutura interni.

A causa delle lesioni non potrà ancora riprendere il lavoro e sarà costretta a lavorare da casa.

Il racconto della poliziotta

La poliziotta, in merito all’episodio, ha raccontato: “È successo così velocemente che non ho capito nemmeno cosa mi avesse colpito. Ho solo sentito un dolore estremo e mi sono resa conto che non vedevo più.

Non è accettabile essere aggrediti sul lavoro e lasciati con infortuni come questo che rimarranno con me per il resto della mia vita.”

These are the horrific injuries an officer suffered when assaulted The injuries left a police officer needing facial surgery after she was assaulted when trying to detain a 16-year-old youth. Read the full story here ➡️ https://t.co/VPNK72urbX pic.twitter.com/TZffw3cfYe — Leicestershire Police (@leicspolice) December 8, 2020



Il ragazzo si è dichiarato colpevole al Tribunale di Leichester.