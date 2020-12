Covid, Robert Gallo: “La pandemia non finirà nel 2021”

Non sono sicuro che la pandemia finirà nel 2021. A dichiararlo il direttore dell’Institute of Human Virology Robert Gallo.

La pandemia di Coronavirus potrà arrestarsi nel 2021? Secondo Robert Gallo direttore dell’Institute of Human Virology presso l’Università del Maryland potrebbe non essere così o quantomeno non potrebbe esserne sicuro.

Intervistato da Adnkronos salute in occasione dell’evento Unlock_IT all’interno della seconda edizione di SudeFuturi ha parlato dell’importanza di vaccinarsi oltre che ha dato una visione molto ampia del vaccino parlando non mancando però dei passi da gigante che sono stati fatti negli anni ‘80-90 in tram di diagnosi dell’Hiv di cui Robert Gallo fu uno dei principali scopritori.

“Al momento la maggior parte di noi ritiene che si possa convincere le persone senza obbligarle a vaccinarsi”, ha dichiarato Robert Gallo.

Robert Gallo, non finirà nel 2021

“Non sono assolutamente sicuro, finirà nel 2021, mi aspetto che in alcune parti del mondo ancora ci saranno numeri di contagi ampi”. Sono queste le parole di Robert Gallo, rilasciate con un’esclusiva ad Adnkronos Salute in occasione dell’evento online Unlock_IT promosso dalla Fondazione Magna Grecia e per il quale è stato insignito del Premio Internazionale Magna Grecia 2020.

Sul vaccino ha messo in risalto il fatto che sia stato realizzato in tempi molto brevi non mancando però di sottolineare come lo sviluppo della terapia dell’Hiv fu più importante: “Quindi, per me non è stato un risultato monumentale arrivare in meno di un anno all’obiettivo del vaccino, mi ha sorpreso solo la velocità”, ha concluso.