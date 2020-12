Niente vaccino Covid in Gran Bretagna per le persone che hanno un passato di reazioni allergiche. L'allarme dopo la somministrazione su due OSS.

Stop al vaccino Covid in Gran Bretagna per persone che hanno avuto reazioni allergiche significative in passato. Lo ha dichiarato l’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) dopo che due operatori sanitari, ai quali era stato somministrato l’antidoto Pfizer BioNTech (autorizzato dall’Agenzia europea del farmaco), hanno reagito come effetto collaterale.

Vaccino Covid e reazioni allergiche

La Gran Bretagna è il primo Paese ad aver iniziato la campagna vaccinale contro il Covid, dando quindi via libera alla commercializzazione del farmaco. Alle prime somministrazioni (tra cui una donna nordirlandese ultranovantenne, Margaret Keenan, e un omonimo del drammaturgo inglese William Shakespeare) ha assistito anche il Primo Ministro Boris Johnson, presente presso il Guy’s Hospital di Londra.

Sono oltre 50 gli ospedali britannici coinvolti nella distribuzione del vaccino, promossa dall’Nhs. I due OSS facevano parte della prima categoria di priorità, per quanto riguarda la somministrazione del vaccino, assieme ai degenti ultraottantenni delle case di cura secondo il servizio sanitario nazionale.

Stop al vaccino per allergie

Stephen Powis, direttore medico dell’Nhs in Gran Bretagna, ha dichiarato che l’avvisare dell’accaduto tutti gli ospedali del Paese è una procedura standard.

“La Mhra suggerisca cautele in caso di nuovi vaccini per le persone con una storia significativa di allergie”, ha detto, “I due operatori sociosanitari dell’Nhs, andati incontro ieri a reazioni di questo tipo dopo la vaccinazione anti Covid, non sono in gravi condizioni e stanno entrambi riprendendosi bene”. Secondo quanto da lui riportato, i soggetti avevano un passato di reazioni allergiche significative, da qui l’allarme per chi come loro ne ha sofferto e vorrebbe sottoporsi al vaccino.