Il Consiglio Ue ha dato i frutti sperati alla vigilia con i 27 leader dei Paesi che, dopo un giorno intero di mediazioni e confronti a Bruxelles, hanno raggiunto l‘accordo sul Recovery fund e sul Next Generation Eu. Il primo a darne conferma è stato il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che ha così scritto su Twitter: “Ora possiamo iniziare con l’implementazione” del piano e “ricostruire le nostre economie.

Il nostro importante pacchetto di ripresa porterà avanti le transizioni verdi e digitali”.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020