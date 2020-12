Covid, positivi i leoni dello Zoo di Barcellona

Positivi al covid quattro leoni dello zoo di Barcellona: sarebbe un caso isolato.

Ben quattro leoni dello zoo di Barcellona sono risultati positivi al covid. Si tratta, secondo quanto riportato dalla Bbc, di tre femmine, Zala, Nima e Run Run e un maschio, Kiumbe. I veterinari della struttura avevano sottoposto gli esemplari ad un tampone per scrupolo, visto che da diversi giorni manifestavo dei sintomi.

La catena del contagio è ancora tutta da ricostruire: il mese scorso due impiegati dello zoo sono risultati positivi, ma sembra difficile che possano essere stati loro a trasmettere il virus in quanto la distanza di sicurezza è stata sempre rispettata. Dallo Zoo di Barcellona comunicano poi che “i leoni sono stati curati con antinfiammatori veterinari che si somministrano in caso di un’influenza lieve e stanno rispondendo bene”.

Covid, positivi leoni dello zoo di Barcellona

Si tratta del secondo caso di grandi felini contagiati dal coronavirus, l’altro aveva riguardato lo zoo del Bronx, a New York, dove lo scorso aprile quattro tigri e tre leoni erano risultati positivi. Gli esperti però smentiscono che la malattia possa diffondersi largamente tra i leoni i quali vengono considerati come vulnerabili nella lista delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).

Fin qui si tratta dunque di casi isolati, e la speranza è naturalmente quella che rimanga tutto così.

Un’epidemia tra i leoni renderebbe infatti critica la loro presenza nel mondo, già fortemente resa difficile dall’uomo in Africa occidentale. In tal senso si ricorda che nelle ultime tre generazioni a causa di conflitti armati, deturpazione dell’habitat e commercio illegale, il numero dei leoni africani è crollato oltre il 40%.