La prestigiosa rivista Forbes ha rilasciato la classifica The World’s 100 Most Powerful Women. In essa compaiono quelle che, secondo la rivista, sono le donne più influenti al mondo. Le personalità scelte provengono da diversi ambiti, che spaziano dalla politica allo spettacolo.

The World’s 100 Most Powerful Women: la top 10

The World’s 100 Most Powerful Women è stata creata da Forbes per la prima volta 17 anni fa. In questa edizione sono inserite donne provenienti da 30 nazioni diverse. Il loro ambiti di impiego sono vari. 38 di loro sono CEO di un’azienda. 10 sono capi di stato e 5 appartengono ai diversi settori dello show business. Anche le età sono diverse.

Al su interno, infatti, si possono contare ben 4 generazioni diverse.

Ecco chi si è aggiudicato un posto nella Top 10.

10. Gail Boudreaux

60 anni, vive a Lake Forest, Illinois. Dal 2017 è diventata la CEO e presidente di Anthem. Si tratta di una famosa azienda statunitense che si occupa di assicurazioni sanitarie.

9. Abigail Johnson

Johnson è un’imprenditrice di 58 anni, residente a Milton, Massachusetts. È dal 2014 la CEO di Fidelity Investments, un’importante compagnia che si occupa di investimenti.

Compagnia che appartiene alla sua stessa famiglia. Dal 2016 detiene anche la posizione di presidente di Fidelity Investments .

8. Ana Patricia Botín

60 anni, è un’imprenditrice e banchiera di Madrid. Dal 2014 ha ottenuto la presidenza esecutiva di Santander. L’azienda prima era gestita da suo padre.

7. Nancy Pelosi

Pelosi 80 anni e ha la residenza in San Francisco (California). Attualmente ricopre il ruolo di 52esimo speaker del Congresso americano.

Ha avuto già in precedenza lo stesso incarico, dal 2007 al 2011. Il suo nuovo mandato è iniziato nel 2019. Questa posizione l’ha consacrata come la donna con la carica politica più alta negli Stati Uniti. Sarebbe, infatti, la seconda persona in linea per la presidenza della nazione. Dal 2013 è stata inserita nel National Women’s Hall of Fame.

6. Mary Barra

Barra è l’amministratrice delegata di General Motors, una delle 3 più importanti società di produzione automobilistica negli USA.

Ne è diventata CEO nel 2014. L’imprenditrice ha 58 anni e vive a Novi, in Michigan.

5. Melinda Gates

Ha 56 anni ed è residente a Medina, Washington. È la moglie del celebre imprenditore e informatico Bill Gates. Melinda dirige assieme a lui la fondazione di famiglia. La Bill and Melinda Gates Foundation è nata nel 2000 ed ha 40 miliardi di dollari di sovvenzioni fiduciarie. Ciò la rende la più grande fondazione filantropica privata al mondo.

4. Ursula von der Leyen

Von der Leyen, 62 anni, cittadina tedesca, dal luglio 2019 è la presidente della Commissione Europea. E’ stata l’unica donna fin ora ad avere svolto questo compito. Prima di tale ruolo, ha fatto parte dello staff del governo tedesco guidato da Angela Merkel dal 2005.

3. Kamala Harris

56 anni, abita in California. È la neo eletta vice presidente degli Stati Uniti. Si tratta della prima donna ad occupare tale posizione.

2. Christine Lagarde

Lagarde dal 1 novembre 2019 è la prima donna presidente della Banca Centrale Europea. 64 anni, di nazionalità francese, attualmente ha residenza a Washington DC.

1. Angela Merkel

Merkel è la cancelliera della Germania. È stata insignita di questo incarico nel 2005. Ora sta svolgendo il suo quarto mandato. E’ la prima donna che abbia mai ricoperto questo incarico. Ha 66 anni e vive a Berlino. È ritenuta, una, se non la personalità politica più influente dell’Europa. Occupa il gradino più alto del podio di Forbes da 10 anni a questa parte.

Il resto della classifica

Quest’anno la The World’s 100 Most Powerful Women non contiene alcun nome italiano. Inserisce, tuttavia, altre personalità molto note al grande pubblico. Al numero 46 appare, ad esempio, la sovrana del Regno Unito Elisabetta II. Al numero 20, invece, c’è Oprah Winfrey, la regina dei salotti televisivi americani.

La classifica da posto anche alla musica. Al suo interno vediamo, infatti, le cantanti Rihanna, Beyoncé e Taylor Swift. Occupano rispettivamente le posizioni 69, 72 e 82. Sempre rimanendo nel mondo dello spettacolo, vediamo anche l’attrice Reese Witherspoon al 92esimo posto.