Ragazza delle Filippine accusa una strano gonfiore al viso: rischio perdita della vista.

La storia di Mary Ann, una ragazza delle Filippine di soli 17 anni, ha degli elementi inspiegabili al suo interno e ora mette a serio rischio la sue condizioni di salute. La giovane, stando a quanto riportato dalla stampa inglese, avrebbe inizialmente avuto un’innocua macchia sul viso che la stessa avrebbe provato ingenuamente a schiacciare.

La reazione è stata del tutto inaspettata, con un netto gonfiore del viso che inizialmente aveva fatto pensare ad una postula, ma l’evoluzione del problema ha raggiunto delle dimensioni davvero inspiegabili che ora iniziano seriamente a preoccupare. Mary Ann ha descritto il suo volto come un “palloncino che si gonfia” e ora si teme che possa perdere la vista dal momento che il gonfiore sta raggiungendo la zona degli occhi.

Filippine, gonfiore sul viso di una ragazza

“Pensavo fosse solo un comune brufolo, ma faceva così male che non riuscivo a dormire la notte. Ho provato di tutto per curarlo, ma niente ha funzionato. Sento che la mia faccia non sarà mai più la stessa”, così la diciassettenne che ha anche pensato che il problema potesse essere riconducibile agli ormoni dato che da poco è diventata mamma.

In ospedale è stata indirizzata verso altri centri specializzati in questo tipo di interventi, ma Mary Ann non ha disponibilità economiche tali da potersi permettere delle cure adeguate.

Il marito, che lavora in una fattoria, ha chiesto aiuto al mondo con un video pubblicato sui social. “Voglio chiedere donazioni alle persone gentili in modo da poter finalmente mandare mia moglie in ospedale”, questo l’appello del marito della ragazza.