Dal 15 dicembre in Francia ci si potrà spostare con più libertà, ma il coprifuoco sarà severo: tutti in casa dalle 20 alle 6. Capodanno compreso.

A Natale, invece, non ci saranno autocertificazioni né coprifuoco.

Coprifuoco dalle 20 in Francia

In Italia l’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte prevede limiti più severi per Capodanno. Infatti, “dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 dell’1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute“. Anche nella vicina Francia il Governo ha pensato a misure più stringenti per la notte di Capodanno.

Sperando di evitare raduni e cenoni in compagnia di molti amici e parenti, il coprifuoco dalle 20 alle 6 sarà valido anche nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. In Francia il coprifuoco serale non sarà operativo solo nella notte di Natale, dove tutti gli spostamenti saranno liberi. I cittadini non dovranno neppure avere con sé un’autocertificazione. Tuttavia, non ci si potrà ritrovare in più di 6 adulti.

Così hanno precisato il primo ministro, Jean Castex, e il ministro della Salute, Olivier Véran, che nel corso di una conferenza stampa hanno fatto chiarezza sullo scenario a cui la Francia sta andando incontro.

Con 14mila nuovi casi nella giornata di giovedì 10 dicembre, in Francia l’emergenza coronavirus non può ancora dirsi conclusa. Da martedì 15 dicembre ci si potrà spostare liberamente sul territorio nazionale, ma il coprifuoco sarà più severo e anticipato di un’ora, restando attivo dalle 20 alle 6 del mattino.

Si prevedono anche più controlli e meno deroghe, in particolare per la notte di San Silvestro, quando i cittadini sono soliti riunirsi e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Il Governo teme assembramenti incontrollati, i quali potrebbero comportare una nuova impennata dei contagi.