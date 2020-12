Banksy è tornato nella sua Bristol per un murales che non può che far pensare al Covid: una nonnina con il suo starnuto travolge tutto.

Torna Banksy con un nuovo murales in tema Covid. Nelle foto apparse sul suo account Instagram si vede un passante (che, secondo alcuni, potrebbe essere lo stesso street artist) travolto dallo starnuto di una donna anziana.

Il nuovo murales di Banksy

Dopo due mesi dal murale di Nottingham raffigurante una bambina intenta a giocare a hula hoop con la ruota di una bicicletta rotta – metafora della creatività che sa trovare il bello in ogni situazione come quella drammatica della pandemia che stiamo vivendo – torna Banksy con una nuova opera. E, come la precedente, sembra essere a tema “Covid“.

Una graziosa nonnina con il fazzoletto in testa starnutisce e l’effetto dirompente del suo starnuto, non solo le fa cadere a terra ombrello, bastone e dentiera ma genera uno spostamento d’aria in grado perfino di travolgere un passante.

E se il passante fosse lui?

Nelle tre foto condivise dallo street artist sul suo account instagram infatti, una rappresenta una sorta di performance dove lo starnuto della nonnina sembra piegare l’ombrello di un uomo che passa da quelle parti e perfino le case.

Quest’ultimo effetto è stato ottenuto dal geniale artista sfruttando l’effetto ottico della vertiginosa pendenza di Vale Street – sobborgo della sua città natale Bristol – la più ripida della Gran Bretagna.

Per quanto riguarda invece il passante ritratto nella foto c’è chi ha ipotizzato possa trattarsi dello stesso Banksy anche se risulta improbabile che abbia deciso di rivelarsi improvvisamente dopo anni e anni di anonimato. Probabilmente si tratta di un figurante anche se con lo street artist di Bristol non si può essere mai sicuri di nulla.

Riflettere, sorridendo

Quello che è evidente è che anche questa opera – che l’artista ha chiamato “Aachoo” (come il suono in versione inglese dello starnuto) – sia il tentativo di far riflettere in modo ironico e leggero sulle implicazioni sociali che la pandemia ha determinato nelle nostre vite. Quello starnuto dirompente sembra proprio essere una parodia della (giustificata) psicosi che colpisce tutti appena si vede starnutire o tossire qualcuno.

Un frammento di leggerezza nelle nostre vite sospese in attesa del vaccino.