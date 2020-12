Il Time, che nel 2019 aveva scelto Greta Thunberg, quest'anno ha premiato il presidente eletto e la sua vice per aver "cambiato la storia americana".

La celebre rivista americana Time ha incoronato Joe Biden e Kamala Harris come “Persona dell’anno 2020“. Si tratta del primo riconoscimento assegnato dal magazine ad un neopresidente eletto e alla sua vice. Come dichiara il direttore del Time, entrambi “hanno cambiato la storia americana e mostrato che l’empatia è più grande della divisione”.

Il prestigioso riconoscimento è stato annunciato al termine di uno special andato in onda sulla Nbc dal famoso cantaurore Bruce Springsteen. Si tratta del primo riconoscimento assegnato ad un neo presidente americano e al suo vice.

Gran parte del merito va alla sua storica vittoria alle elezioni presidenziali del 3 novembre, dove Joe Biden ha raccolto il numero di voti più alto nella storia degli Usa. Kamala Harris invece diventa la prima donna di colore e con origini sudasiatiche a ricoprire il ruolo di vice.

“Per aver cambiato la storia americana, per aver mostrato che le forze dell’empatia sono più grandi delle furie della divisione, per aver condiviso una visione di guarigione in un contesto di sofferenza mondiale, Joe Biden e Kamala Harris sono le Persone dell’Anno 2020″. Così ha dichiarato il direttore del Time, Edward Felsenthal.

Gli esclusi

Battuti in finale l’uscente presidente Donald Trump e il virologo Anthony Fauci. In lizza per l’ambito riconoscimento in ciperina anche i movimenti per la giustizia razziale e la categoria degli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia.

Dal 1928, infatti, il magazine attribuisce il riconoscimento a movimenti o personaggi “hanno avuto la più grande influenza sugli eventi dell’anno, nel bene o nel male”. Nel 2019 il Time aveva eletto persona dell’anno Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese in prima linea contro il cambiamento climatico.

Per quanto riguarda la categiria degli uomini d’affari dell’anno, è stato nominato Eric Yuan, Ceo di Zoom. La famosa piattaforma, infatti, si è rivelata molto utile negli ultimi mesi della pandemia globale.