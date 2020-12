Le feste di Natale si avvicinano e l’Oms ha lanciato un monito ai cittadini su come prepararsi bene alle feste.

Come vivremo questo periodo Natalizio? Come potremo prepararci al meglio e vivere comunque un Natale gioioso? Ce lo dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che durante la conferenza stampa che si è tenuta a Ginevra ha cercato di fornire un quadro ampio della situazione che stiamo vivendo in questo periodo oltre che provare a fare chiarezza su quali potrebbero essere le possibili soluzioni per poter vivere questo Natale serenamente.

“Si avvicinano le feste di fine anno, ma la gioia della celebrazione può rapidamente trasformarsi in tristezza senza le giuste precauzioni”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms.

Covid a Natale, l’appello dell’Oms

“Se ti prepari a festeggiare nelle prossime settimane, considera attentamente i tuoi piani. Se vivi in un’area ad alta trasmissione, prendi ogni precauzione per tenere te stesso e gli altri al sicuro“. Queste le parole di monito del direttore generale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus che durante la conferenza stampa a Ginevra ha cercato di fare chiarezza su come potremo vivere questo Natale 2020.

Il direttore dell’Oms ha poi fornito delle stime sui contagi che si sono diffusi in tutto il mondo: “Abbiamo più di 66 milioni di casi di Covid-19 e più di 1,5 milioni di morti, la maggioranza dei casi in Europa e America. Nelle ultime 6 settimane il numero di morti su base settimanale è aumentato di circa il 60%.

E la maggior parte dei casi e dei decessi si verificano in Europa e nelle Americhe”.

Infine ha parlato dell’importanza del vaccino: “Avere vaccini sicuri ed efficaci contro un virus a noi completamente sconosciuto appena un anno fa è un risultato scientifico sbalorditivo. Ma un risultato ancora più grande sarebbe garantire che tutti i Paesi godano dei benefici della scienza in modo equo”.