Accade a New York. Un’auto alla cui guida era presente una donna ha travolto i manifestanti del movimento “Black lives Matter”.

I manifestanti del movimento “Black lives matter” sono stati travolti da un’auto alla cui guida ci sarebbe stata una donna di 52 anni e al fianco la figlia di 29 anni. La donna alla guida stando a quanto appreso avrebbe investito alcuni pedoni e ciclisti in un incrocio di Manhattan.

Il veicolo si è poi allontanato. Le vittime dell’incidente ad ogni modo sarebbero circa sei, ma non sarebbero in pericolo di vita. La vicenda sarebbe accaduta mentre la folla di manifestanti del movimento si stava riunendo. Le due donna a bordo del veicolo sono state arrestate, ma non è chiaro se ci siano delle accuse nei loro confronti.

New York, auto investe manifestanti

Una folla di manifestanti del movimento Black lives matter si stava riunendo quando una berlina di colore nero ha travolto dei passanti per poi accelerare e dileguarsi. Questo è ciò che si vede da un video diffuso sui social e divenuto virale. Nella scena oltre a ciò si vede la raccapricciante scena dei passanti travolti a terra e rimasti feriti. Stando a quanto appreso i feriti sarebbero circa sei.

Ciò nonostante non ci sarebbero persone in pericolo di vita.

Nel frattempo sarebbero state arrestate una donna di 52 che si trovava al volante del veicolo e la figlia della donna di 29 anni, che si trovava al suo fianco. Non ci sarebbe ancora dato sapere se attualmente ci sono delle accuse a loro carico.

Non è la prima volta

Nel giugno 2020 in occasione di una manifestazione dedicata a George Floyd, un’auto della polizia di Detroit ha rischiato di investire i passanti del Movimento Black Lives Matter. Dai video che erano stati diffusi in rete a suo tempo, si vede l’auto contornata dai manifestati. L’auto della Polizia nel tentativo di liberarsi ha poi premuto l’acceleratore. Ad ogni modo in quell’occasione non ci sarebbe stato nessun ferito.