La Corte Suprema ha rigettao il ricorso di Donald Trump, ma l'avvocato promette di procedere all'itrer distrettuale.

Sul suo account Twitter, il presidente degli Usa uscente Donald Trump ha commentato la decisione della Corte Suprema di respingere il ricorso presentato dallo stato del Texas sui voti raccolti in alcuni stati: “Davvero deluso. Nesun coraggio, nessuna saggezza”. L’avvocato del tycoon non demorde: “Passeremo a corte distrettuale”.

Trump: “Deluso da Corte Suprema”

La Corte suprema ha respinto il ricorso presentato dallo stato del Texas e appoggiato da Trump su un possibile conteggio dei voti falsati in alcuni stati americani durante le elezioni dello scorso 3 novembre.

La Corte Suprema, infatti, sostiene che le modalità dell’iter elettorale cadano fuori dalla giurisdizione dello stato del Texas, e che quindi non ci siano le basi legali per un ricorso.

Una decisone che l’ex presidente uscente non accetta e critica sul prprio account Twitter: “La Corte Suporema ci ha deluso. Nessuna saggeza, nessun coraggio!“.

Immediata la risposta sui social da parte della Presidente della Camera dei Rappresentanti Nancy Pelosi: ” I 126 deputati repubblicani che hanno formato questa causa illegale hanno portato disonore alla Camera“.

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

Battaglia legale

Rudy Giuliani, l’avvocato persoanle di Donald Trump assicura che la battaglia legale non è finita qui. Il ricorso alla Corte Suprema, infatti non sarà l’ultimo atto. “Il caso non è stato rigettato nel merito. Non abbiamo finito, credetemi“, ha spiegato Giuliani al canale tv Newsmax.

“La risposta adesso sarà portare il caso alla corte distrettuale. Su richiesta del presidente o di alcuni elettori in difesa del loro diritto costituzionale ad avere elezioni regolari”, così conclude l’avvocato del tycoon.