Ennesima violenza sessuale in India ai danni di una giovane donna: 3 uomini dopo averla adochiata alla stazione di Delhi, l’hanno presa e trascinata tra cespugli, dove poi hanno abusato di lei.

La violenza è avvenuta la notte di giovedì 10 Dicembre, quando la ragazza, che vive con i familiari nei pressi della stazione di Shakur Basti, dopo una discussione in famiglia, è andata alla stazione per cercare un po’ di tranquillità. Dopo essersi seduta da sola su una panchina, 3 uomini le si sarebbero avvicinati, facendole degli apprezzamenti inappropriati, per poi iniziare a toccarla, come raccontato dalla stessa ragazza alla polizia, presso la quale ha sporto denuncia: –“Come raccontato dalla denunciante, è stato allora che i tre sono arrivati ​​lì e si sono avvicinati a lei vedendola seduta da sola.

Gli uomini hanno iniziato a toccarla in modo inappropriato e quando ha resistito, l’hanno catturata e trascinata tra i cespugli in un angolo isolato della stazione”, si legge nel rapporto della polizia.

I tre l’avrebbero violentata a turno, per poi minacciarla di ritorsioni se avesse denunciato l’aggressione. Ma la ragazza una volta rientrata al proprio domicilio, ha raccontato l’accaduto ai genitori, i quali l’hanno incoraggiata a denunciare la violenza sessuale.

La polizia quindi, ha invitato la ragazza a sottoporsi ad un’analisi medica per avere conferma dell’avvenuta violenza, oltre a prelevare eventuali tracce biologiche degli aggressori, per poi requisire i filmati delle telecamere di sicurezza della stazione per cercare di identificare i tre.

Numeri in calo rispetto allo scorso anno

Non si sa se a causa della pandemia, ma quest’anno i casi segnalati di stupro a Delhi, sono inferiori rispetto allo scorso anno.

Secondo le stime ufficiali, quest’anno si sono registrati 1241 casi, per il periodo sino al 30 Settembre 2020, rispetto ai 1723 dello scorso anno per lo stesso periodo. Nel 97% dei casi, l’aggressore era noto alla vittima, mentre solo il 2.3% ha dichiarato di non conoscerlo.