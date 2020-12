Roberts Buncis, dodicenne ucciso dai compagni di scuola: in corso le indagini della polizia.

È Roberts Buncis il dodicenne ucciso a Fishtoft, nel Lincolnshire. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato su un prato nella notte tra venerdì 11 dicembre e sabato 12. Due compagni di scuola della vittima sarebbero convolti nell’omicidio. Sono in corso le indagini della polizia sulle modalità dell’assassinio.

Dodicenne ucciso dai compagni di scuola

È raccapricciante l’omicidio avvenuto a Fishtoft, nel Lincolnshire, Regno Unito: sabato, il corpo di Roberts Buncis, 12 anni, è stato ritrovato abbandonato su un prato. Per l’omicidio del giovane Roberts sono già stati individuati due possibili colpevoli: si tratta di due studenti della Haven High Academy di Boston, di rispetivamente 14 e 19 anni. I due sono stati fermati nel fine settimana: il minore dovrebbe comparire in tribunale lunedì, mentre il diciannovenne rimane in custodia di polizia.

A proposito dell’accaduto, la Haven High Academy scrive in un comunicato: “C’è stato un incidente molto grave nella comunità che ha coinvolto alcuni dei nostri studenti, che ora ha portato a un’indagine per omicidio. Attualmente siamo in comunicazione con il direttore dei servizi per l’infanzia, la polizia e altre organizzazioni, per garantire supporto adeguato ai nostri studenti e al personale, in questo momento difficile”.

E aggiunge: “Molti di voi ne avranno già visto i dettagli sui social media.

A causa della natura delle indagini sull’omicidio, non siamo in grado di fare ulteriori commenti. Tutto quello che possiamo chiedere in questo momento è che la nostra comunità sia rispettosa e pensi ai sentimenti della famiglia che ha perso una persona cara”.

Intanto, la polizia ha lanciato un appello pubblico a “chiunque disponga di telecamere a circuito chiuso che coprono l’incrocio tra Freiston Road e Woodthorpe Avenue e l’intera lunghezza di Wing Drive e Alcorn Green.

Fondamentali sarebbero le immagini registrate tra le ore 20 dell’11 dicembre e 10 e 22 del 12 dicembre 2020″.

Raccolta fondi per il papà di Roberts

Roberts era originario di Liepaja, una città portuale della Lettonia, e avrebbe compiuto 13 anni oggi. La comunità è sotto choc: “Non posso credere al dolore che la tua famiglia sta attraversando in questo momento questa notizia è così devastante, ed è successo così in fretta”.

“Il dolore che la tua famiglia e gli amici stanno attraversando ora è incredibile. Ci manchi così tanto”, si legge in alcuni dei tanti biglietti lasciati per la giovane vittima.

Inoltre, è stata avviata una raccolta fondi per il papà del ragazzo: “Roberts proviene da una famiglia con un solo genitore, erano solo lui e suo padre Edgar, che vorremmo aiutare con i costi per il funerale, anche per rendere questo momento meno difficile per la sua famiglia. Anche se si tratta solo di poche sterline, qualunque somma verrà apprezzata”.