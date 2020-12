La mamma con un commovente post su facebook ha raccontato la storia delle sue bambine che hanno ricevuto un biglietto da Babbo Natale

Questa volta Bristol (Regno Unito) non appare sui giornali per il suo illustre cittadino, l’artista Banksy – che proprio recentemente è tornato all’opera nella sua città natale – ma per la tenera storia di due bambine e un anonimo impiegato postale che per loro si è trasformato in Babbo Natale.

Babbo Natale risponde al biglietto

A raccontare la storia la mamma delle due bambine su facebook che poi è stata ripresa da alcuni media locali. La signora Stacey Oakley ha infatti raccontato che durante una giornata trascorsa con la nonna, le sue bambine Ava-Rose e Aurora-Grace hanno scritto a sua insaputa un biglietto di Natale indirizzato al papà in Paradiso.

La signora ha spiegato che da quanto il loro papà è deceduto in seguito ad un incidente stradale, fa scrivere alle bimbe un biglietto di Natale che poi conserva come dolce ricordo.

Questa volta però le piccole hanno deciso a sua insaputa di indirizzare il biglietto proprio in Paradiso.

Un impiegato dell‘Ufficio Postale di Bristol deve aver preso a cuore quel dolce biglietto tanto che poi ha risposto con delle colorate cartoline firmate da Babbo Natale (che, ha tranquillizzato l’Oms, è immune al coronavirus): “I miei buoni amici del Bristol Mail Centre mi hanno parlato del bellissimo biglietto che avete mandato a Papà in paradiso.

Quindi hanno detto che vi potrebbe piacere una mia cartolina quest’anno. So già che t siete state molto brave. Con Amore da Babbo Natale, gli Elfi e tutte le renne”.

La mamma si è detta commossa e ha ringraziato chi con un piccolo ma significativo gesto ha regalato un Natale migliore alle sue bambine.