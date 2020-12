A rapire gli studenti della scuola di Kankara situata nello Stato di Katsina è stata l’organizzazione Jihadista Boko Haram. La notizia che sarebbe arrivata tramite un messaggio vocale diffuso su internet è stata anche diffusa su Twitter dal governatore dello Stato di Katsina Aminu Bello Masari.

Nel corso degli anni l’Onu ha stimato che l’organizzazione jihadista Boko Haram si sia resa responsabile a partire dal 2009 di oltre 30mila morti senza contare gli sfollati che sarebbero circa due milioni. Non solo. In questo 2020 circa una centinaia di persone sarebbero rimasti uccisi nella Nigeria del Nord Ovest. Non ci è dato sapere se gli autori di questi attacchi potrebbero essere legati proprio a Boko Haram.

The abductors of our Children have made contacts with the Government and talks are ongoing to ensure their safety and return to their respective families.

The security agencies deployed for rescue operations have also informed us that they have located their position.

— Aminu Bello Masari (@GovernorMasari) December 14, 2020