Il Coronavirus ha colpito Léa a 105 anni: la donna non si è data per vinta e in Francia ha sconfitto la battaglia.

Ha lottato e combattuto contro il Coronavirus in Francia e alla fine ce l’ha fatta. Questa è la storia di Léa Lavy che ha 105 anni e ha vinto la battaglia contro il Covid-19. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale Dauphiné Libéré.

La storia di Léa: guarisce dal Covid a 105 anni

La donna ha potuto festeggiare il compleanno all’interno della casa di cura della Fondazione Parmelan. Qui purtroppo sono stati contagiati quasi 100 pazienti ospiti della struttura e 33 di loro sono purtroppo deceduti: gli ospiti sono 185 e quindi i contagiati arrivano quasi al 60%.

Suo figlio Roger, di 75 anni, ha avuto una grande paura di perdere la mamma visto che ad ottobre la salute della donna è progressivamente peggiorata.

Per fortuna Léa ha combattuto con tutte le forze ed è riuscita a vincere una battaglia molto difficile, soprattutto per le persone della sua età che il Coronavirus ha ucciso anche in Francia.

Le condizioni della donna

La donna è stata dichiarata ufficialmente guarita, a dispetto dell’età avanzata, dopo la negatività al tampone a tal punto che la struttura ha scelto di festeggiare, seppur in piccolo, il suo compleanno.

Lo staff della struttura ha commentato la piacevole notizia di Léa. “Siamo molto colpiti dalle due ondate della pandemia – ha dichiarato il direttore della Fondazione Parmelan Stéphane Richard – perché qui ci sono state delle vittime. Stiamo parlando della nostra decana, le abbiamo regalato un bel mazzo di fiori. Léa ha risposto benissimo alle cure, adesso finalmente possiamo dire che è guarita. Questo è un male che purtroppo conosciamo molto bene e che ci ha fatto piangere”.